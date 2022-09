So zählte Voss-Tecklenburg als Verbesserungsvorschlägen auf, "dass nicht nur einmal in der Woche ein Physiotherapeut da ist, dass die Spielerinnen nicht an vier verschiedenen Orten abends um 19 Uhr trainieren." Man habe noch vielfältige Themen in der Frauen-Bundesliga vor sich, "wir müssen Equal Play nachhaltig in die Vereine bringen".