Durch das sprunghaft gestiegene Interesse am Frauenfußball in Deutschland hat der DFB eine Studie in Auftrag gegeben, wie das kommerzielle Wachstum in den nächsten zehn Jahren aussehen könnte. Die Prognosen in der Untersuchung sind prächtig. Demnach könnte es 2031/32 dann eine Liga mit 16 Lizenzvereinen gegeben, die im Schnitt vor 7.500 Zuschauern spielen und 130 Millionen Euro in einer Saison umsetzen. Im besten Fall gibt es dann auch 500.000 aktive Spielerinnen (statt aktuell 186.000) in Deutschland.