Das Rückspiel wird am 31. März (18.45 Uhr) in der Wolfsburger VW-Arena ausgetragen, in der sonst das Männer-Team des VfL spielt. Am Dienstag hatten die deutschen Meisterinnen von Bayern München ihr Hinspiel gegen Paris St. Germain in der Allianz Arena 1:2 verloren. Juventus Turin bezwang Olympique Lyon am Mittwoch 2:1 (0:1).