Beim Wiedersehen in der neu eingeführten Gruppenphase sah es zunächst ebenfalls schlecht aus. Samantha Kerr (12.) brachte die Gastgeberinnen früh in Führung, doch Wolfsburg bestrafte in der Folge die Fehler der Chelsea-Abwehr. Beim 1:1 durch Tabea Waßmuth (18.) sah die gesamte Defensive der Blues inklusive der deutschen Torhüterin Ann-Kathrin Berger schlecht aus. Jill Roord (34.) und erneut Waßmuth (48.) trafen in der Folge - jeweils mit Mithilfe der Londonerinnen.