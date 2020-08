Nicht zuletzt eine verschlafene erste Halbzeit hat die Frauen des VfL Wolfsburg in San Sebastian den Titel in der Fußball-Königsklasse der Frauen gekostet. Schlimme Nachlässigkeiten sorgten für einen klaren 0:2-Rückstand zur Pause. Eugenie Le Sommer (25.) und Saki Kumagai (44.) mit einem herrlichen Distanzschuss brachten Lyon deutlich in Führung.