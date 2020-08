Stephan Lerch übernahm 2017 das Amt seines erfolgreichen Vorgängers Ralf Kellermann. Drei Mal in Folge gewann Wolfsburg unter seiner Regie das Double. Lerch steht für eine sachliche Art. Der 36-Jährige fordert, dass sein Team am Sonntag wieder sein „wahres Gesicht zeigen muss, dann haben wir auch eine Chance“. Dazu bedarf es bei dem Geisterfinale im Baskenland aber eines couragierten Auftritts mit viel Mut und Leidenschaft. Lerch selbst hört 2021 auf und strebt offenbar ein Engagement im Männerfußball an.



Sein Gegenüber Jean-Luc Vasseur war in den 80er- und 90er-Jahren Spieler bei Paris Saint-Germain, Stade Rennes oder AS Saint Etienne. Später arbeitete er als Cheftrainer u.a. in der Ligue 1 der Männer bei Stade Reims. Der 51-Jährige übernahm erst vergangenen Sommer die Olympique-Frauen. Die wackligen Auftritte zuletzt werden auch ihm angelastet. Bei seiner Vorstellung sagte Vasseur: „Die Messlatte ist hoch, aber ich akzeptiere sie, weil das Gewinnen in der DNA des Klubs liegt.“



Vorteil Wolfsburg