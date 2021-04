Die Austragung des nächsten Länderspiels der deutschen Fußballerinnen soll unter allen Umständen abgesichert werden. Damit der Test Deutschland gegen Norwegen (Dienstag, 15:45 Uhr live ZDF, Anpfiff 16 Uhr) nicht durch einen weiteren Corona-Fall in Gefahr gerät, sind die Vorsichtsmaßnahmen im Mannschaftshotel in Gravenbruch zwischen Offenbach und Frankfurt nachgeschärft worden. Mittagessen nur am Zweier-Tisch mit noch mehr Abstand, Abendessen auf dem Zimmer, Mannschaftsbesprechung in digitaler Form.