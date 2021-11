Im EM-Casting kämpft Melanie Leupolz um eine der Hauptrollen. Die Fußball-Nationalspielerin will sich beim Jahresfinale in der WM-Qualifikation gegen die Türkei am Freitag in Braunschweig (16 Uhr/ZDF) und am Dienstag in Portugal (19 Uhr/sportstudio.de) für einen Stammplatz bei der Europameisterschaft 2022 in ihrer Wahlheimat England empfehlen.