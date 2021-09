Wieder mit Dzsenifer Marozsan, Kathrin Hendrich und Lena Petermann starten die deutschen Fußballerinnen in die WM-Qualifikation. Allerdings muss Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gegen Bulgarien am 18. September (16:05 Uhr/ARD) in Cottbus und am 21. September (16 Uhr/ZDF) gegen Serbien in Chemnitz auf zahlreiche Spielerinnen wie Kapitänin Alexandra Popp verzichten.