Frau Brüggemann, am Sonntag lief eine TV-Dokumentation über das Halbfinal-Spiel der Bremerinnen vor 57.000 Zuschauern beim HSV . Darin sah man in einem Rückblick, wie Sie 2007 die Spielerinnen für die erste Frauenmannschaft bei Werder nach Neugründung der Abteilung casten. Wenn Sie die Entwicklung von der Verbandsliga bis zum Pokalfinale Revue passieren lassen, was fällt Ihnen als erstes ein?