Wie die SGS Essen verliert auch der SC Freiburg in diesem Sommer seine besten deutschen Nationalspielerinnen. Torhüterin Merle Frohms wechselt zu Eintracht Frankfurt, der am 1. Juli den erfolgreichsten deutschen Frauenfußballverein 1. FFC Frankfurt unter seinem Dach aufgenommen hat.



Der FC Bayern bedient sich wieder einmal beim Sportclub und verpflichtet Stürmerin Klara Bühl, so dass Freiburgs Abteilungsleiterin Birgit Bauer kürzlich sagte: "Gefühlt sind wir schon ein wenig die Ausbilungs-Akademie des FC Bayern."



Zuvor waren Lina Magull oder Giulia Gwinn, früher Melanie Leupolz (jetzt Chelsea) oder auch Sara Däbritz (jetzt Paris) diesen Weg gegangen. Nächste Saison spielen auf dem Bayern-Campus sechs Spielerinnen mit Freiburger Vergangenheit.