Es ist nur noch ein Schritt. Cupverteidiger VfL Wolfsburg kann am Mittwoch (14:00 Uhr) zum sechsten Mal in Serie ins DFB-Pokalfinale der Frauen einziehen. Der letzte Stolperstein heißt Arminia Bielefeld. Der Zweitligist erwartet den deutschen Meister mit der Empfehlung eines überraschenden 3:2-Viertelfinal-Erfolgs gegen den SC Sand. Im zweiten Halbfinale stehen sich Bayer 04 Leverkusen und SGS Essen (16:00 Uhr) gegenüber. Das Finale ist für den 4. Juli in Köln terminiert.