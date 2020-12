DFB-Frauen - fast eine makellose Bilanz

Anders als die DFB-Männer haben die Frauen im Jahr 2020 ausnahmslos Siege eingefahren - zwei beim Algarve-Cup (1:0 gegen Schweden und 4:0 gegen Norwegen), sowie vier in der EM-Qualifikation (3:0 gegen Irland, 3:0 in Montenegro, 6:0 gegen Griechenland, 3:1 gegen Irland). Trotzdem tut sich Voss-Tecklenburg mit dem Fazit fürs Corona-Jahr schwer: "Wir haben nicht so viel gespielt, wie wir wollten."