Schult hat an der Rückversetzung zu knabbern, das war beim Medientag am Sitz des DFB-Ausrüsters deutlich herauszuhören. "Ich habe es auch sehr kurzfristig erfahren, war in dem Moment nicht darauf vorbereitet, aber es ist in Ordnung", so die 31-Jährige. "Die Trainerin sieht es halt als ihre bestmögliche Lösung momentan."