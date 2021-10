Die UEFA will die Entwicklung des Frauenfußballs massiv vorantreiben – das Endturnier in England ist ein wichtiges Vehikel. Der Dachverband hat sich in einer Fünfjahresstrategie vorgenommen, die Reichweite und den Wert der Frauen-EM und der Champions League der Frauen genauso zu verdoppeln wie die Zahl der Frauen und Mädchen, die in den UEFA-Mitgliedsverbänden Fußball spielen (auf 2,5 Millionen). Der Slogan der Kampagne lautet demnach auch: "Zeit zu handeln."