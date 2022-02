So ganz hat das nicht geklappt, was Merle Frohms zuvor verkündet hatte. Die zunehmend selbstbewusste Torhüterin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft wollte auch die englischen Fans in Wolverhampton "zum Schweigen bringen" - so wie damals im November 2019 in Wembley, als die Gäste aus Germany mit ihrem Last-Minute-Sieg vor fast 79.000 Menschen als Partycrasher unterwegs waren.