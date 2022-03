Die DFB-Frauen hatten beim "Arnold Clark Cup" im Februar in England zahlreiche Ausfälle. Auch vor den WM-Qualifikationsspielen gegen Portugal am 9. April (16:10 Uhr/ARD) in Bielefeld und gegen Serbien am 12. April (16 Uhr/ZDF) in Belgrad fehlen EM-Kandidatinnen. Zumal es beim deutschen Meister FC Bayern gerade einen Corona-Ausbruch gibt.