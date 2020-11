Es ist schon vertrautes Ritual bei der deutschen Frauen-Nationalmannschaft, dass ohne negative Corona-Tests kein Ball rollt. Erst als am Mittwochmorgen grünes Licht aus den Laboren kam, ging es für die Fußballerinnen in Bad Gögging auf den Trainingsplatz, um sich für das letzte Heimspiel in der EM-Qualifikation in Ingolstadt gegen Griechenland (Freitag 16 Uhr/live ZDF) zu präparieren.