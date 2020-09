2009 verhandelte Siggi Dietrich, der Macher des 1. FFC Frankfurt (heute Eintracht Frankfurt), im Wohnzimmer der Marozsans. Die Eltern ließen die damals 17-Jährige ziehen. Sieben Jahre spielte die Mittelfeldakteurin am Main, reifte zur Nationalspielerin, gewann 2015 die Champions League, ehe sie 2016 nach dem Olympiasieg der deutschen Mannschaft in Rio nach Frankreich wechselte. In Lyon sammelte sie dann Titel um Titel: dreimal französische Meisterin, viermal Siegerin in der Königsklasse. 2013 wurde sie mit den DFB-Frauen Euromeisterin.