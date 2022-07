England steht im Halbfinale der Fußball-EM der Frauen. Der Titel-Mitfavorit drehte das Viertelfinale gegen Spanien und setzte sich mit 2:1 nach Verlängerung durch. Vor 28.994 Zuschauern in Brighton hatte Esther Gonzalez Spanien in der 54. Minute in Führung geschossen. Ella Toone schaffte in der 84. Minute den Ausgleich für die Gastgeberinnen, es ging in die Verlängerung. Dort sorgte die zum FC Bayern gewechselte Georgia Stanway für die Entscheidung (96.) in einer intensiven Partie, die Werbung machte für den Frauenfußball.