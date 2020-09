Beim WM-Finale 2019 hatten die Zuschauer in Lyon jedoch im Stakkato "Equal Pay, Equal Pay" gebrüllt. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg mag ein Jahr später in den Chor nicht einstimmen. Bevor man über gleiche Bezahlung ("Equal Pay") rede, solle man schauen, "dass wir ‚Equal Play' haben" – also gleiche Spielbedingungen. "Aus meinem Verständnis gibt es in Brasilien keine Prämienangleichung, sondern eine Angleichung bei den Tagegeldern. Das ist ein System, das es im DFB nicht gibt." Sie glaube, dass "wir uns in Deutschland schon in ganz, ganz vielen Bereichen verbessert haben, ich weiß aber auch, dass wir noch ganz viel Potenzial haben."