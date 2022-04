Lena Oberdorf (40.), Klara Bühl (55.) und Felicitas Rauch (80.) trafen in der WM-Qualifikation für Deutschland beim 3:0-Erfolg gegen Portugal vor 7.364 Zuschauern in Bielefeld. Die Elf von Martina Voss-Tecklenburg könnte mit dem achten Sieg im achten Spiel am Dienstag in Serbien (16 Uhr live im ZDF) das Ticket für die Endrunde 2023 in Australien und Neuseeland lösen.