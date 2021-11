Das Toreschießen fiel den deutschen Nationalspielerinnen in der Vorbereitung auf das WM-Qualifikationsspiel gegen die Türkei in Braunschweig (Freitag 16 Uhr/ZDF live) gar nicht so leicht. Die Qualität der Torhüterinnen sei so hoch, erklärt Stürmerin Klara Bühl vom FC Bayern, "dass es unfassbar schwer ist, im Training ein Tor zu schießen".