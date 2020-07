Die 29-Jährige hat kürzlich ihren Vertrag bis 2023 verlängert, was für die gelernte Tierpflegerin insofern logisch ist, weil sie unbedingt 2022 bei der EM in England, dann im Jahr darauf bei der nach Australien und Neuseeland vergebenen WM dabei sein will. Mit Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verbindet die 107-fache Nationalspielerin ein enges Vertrauensverhältnis.



Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in Duisburg. In jungen Jahren hat Popp so viele Rückschläge weggesteckt, dass sie heute nicht mehr viel aus der Bahn wirft.