DFB-Frauen starten mit Kantersieg in WM-Quali

Am Dienstag (16.00 Uhr/ZDF) steht in Chemnitz das zweite Gruppenspiel gegen Serbien auf dem Programm. Die weiteren Gegner in der Gruppe H sind Israel, die Türkei und Portugal. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM 2023 in Australien und Neuseeland. Die Zweiten spielen in Playoffs um zwei weitere Plätze.