Eigenverantwortung will gelernt sein. Weshalb Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in der Vorbereitung auf das WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Israel (16:05 Uhr) in Essen mal ganz neue Wege gegangen ist. Statt durch ihr Trainerteam die Defizite aus dem mühseligen 1:0 in Petach Tikwa im Hinspiel gegen Israel vortragen zu lassen, teilte die Trainerin ihr Team einfach in zwei Gruppen auf.