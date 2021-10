Mit dem Sieg baute der Olympiasieger von 2016 seine Führung in der Gruppe H der WM-Qualifikation nach vier Spielen auf zwölf Punkte und 20:1 Tore aus. Als nächstes geht es für die Frauen-Nationalmannschaft am 26. November in Braunschweig gegen die Türkei und am 30. November in Faro gegen Portugal.