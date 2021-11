Vier Tage nach dem 8:0 gegen die Türkei hatte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ihre Aufstellung auf vier Positionen an den weit stärkeren Gegner angepasst. So gaben in der Abwehr Marina Hegering und Giulia Gwinn nach Verletzungen ihr Startelf-Comeback, Kathrin Hendrich rückte rechts in die Viererkette. Zum 75. Länderspiel durfte Leupolz im Mittelfeld von Beginn an mitwirken und setzte sogleich Akzente. Das 1:0 gelang aber wie so häufig Bayern-Torjägerin Schüller per Kopf nach einem Eckball von Klara Bühl.