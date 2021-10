Es tut sich also was. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erwartet einen "emotionalen Gegner", der erpicht darauf ist, sich mit Topnationen zu messen, auch wenn die Teilnahme an EM oder WM noch in weiter Ferne ist. Ihr Rat: "Sie müssen hartnäckig bleiben und aus solchen Spielen lernen."