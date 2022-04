Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg fordert einen Sieg in Serbien, wo die positiven Aspekte vom souveränen 3:0-Sieg gegen Portugal am Samstag in Bielefeld bestätigt werden sollen. Im Hinspiel siegte die deutsche Auswahl mit 5:1. So erfreulich die Bilanz in der WM-Qualifikation auch ist: Die meisten Gegner gehören allenfalls zur zweiten oder dritten Kategorie. Deshalb ist es auch für die Bundestrainerin schwer, den aktuellen Leistungsstand mit Blick auf die EM einzuschätzen.