Frauenfußball: Nationalspielerin Zicai geht zu den Wölfinnen

Der VfL Wolfsburg hat Fußball-Nationalspielerin Cora Zicai verpflichtet. Die 20 Jahre alte Offensivspielerin kommt im Sommer ablösefrei vom SC Freiburg und unterzeichnete beim VfL einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Das gab der Vizemeister drei Tage nach dem 1:1 beim Auswärtsspiel in Freiburg bekannt.

Die Frauen des VfL Wolfsburg und des SC Freiburg haben sich mit einem 1:1 am 19. Spieltag der Frauen-Bundesliga voneinander getrennt. Damit sprangen die "Wölfinnen" auf Platz zwei.

Zicai gilt als Offensiv-Talent

Sie hat in den vergangenen Monaten immer wieder unterstrichen, über welch großes Potenzial sie verfügt.

Zicai von Wolfsburger Qualitäten überzeugt

Die Gespräche waren sehr gut und ich habe mich von Anfang an mit dem Konzept wohlgefühlt, das mir hier gezeigt wurde.

Zicai hat im vergangenen November im Nationalteam debütiert und in drei Länderspielen bereits zwei Tore erzielt.

