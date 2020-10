Damit verpasste Siegemund die erste Teilnahme einer deutschen Spielerin an der Vorschlussrunde seit Andrea Petkovic 2014. Die an Nummer 7 gesetzte Kvitova trifft nun auf Danielle Collins (USA) oder Sofia Kenin (USA/Nr. 4). Siegemund hatte gegen Kvitova von Beginn an einen schweren Stand. Die Tschechin legte ein enormes Tempo vor, und Siegemund, die ihr erstes Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier spielte, lag schnell 1:4 zurück.