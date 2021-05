DFB-Teamarzt Tim Meyer erwartet ein Zurückfahren der Hygienemaßnahmen zur neuen Bundesliga-Spielzeit. "Ich hoffe und glaube, dass die Schutzmaßnahmen in der nächsten Saison deutlich abgerüstet werden können", sagte der Leiter der Taskforce "Sportmedizin/Sonderspielbetrieb" in der Corona-Pandemie der "Welt am Sonntag".