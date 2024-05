Fußball-Bundesliga: 1. FC Köln vor ungewisser Zukunft

Frust beim 1. FC Köln: In der neuen Saison spielt der Traditionsverein wieder in der 2. Liga.

Wie ein Häuflein Elend trotteten die Spieler des 1. FC Köln nebeneinander über den Rasen und steuerten, erkennbar zurückhaltend, den Gästeblock in der Arena des 1. FC Heidenheim an. Doch die FC-Fans wollten nichts wissen von den weiß gekleideten Kickern.

Für die erste Halbzeit habe ich keine Worte, gefühlt hatten alle Spieler Bleiwesten an.

Bei Abstiegen nun gleichauf mit Hertha

Mit Unmutsbekundungen schickten sie die frisch gebackenen Absteiger aus der Fußball-Bundesliga wieder zurück Richtung Platzmitte. Zu deprimierend war das 1:4 der Geißbockelf beim Liga-Neuling von der Ostalb gewesen, mit dem sich die Kölner zum siebten Mal in in die Zweite Liga verabschiedeten.

In dieser tristen Statistik liegen die Domstädter nun gleichauf mit Hertha BSC , auf mehr Bundesliga-Abstiege kommen derzeit nur noch Arminia Bielefeld (acht) und der 1. FC Nürnberg (neun). Und anstatt den müden Dank der Kölner Fußballer entgegenzunehmen, skandierten deren Fans: "Keller raus!"

Sportliche Bankrotterklärung in Heidenheim

Und die Art und Weise, in der die Kölner ihre noch existierende Chance auf das Erreichen des Relegationsplatzes in Heidenheim verpuffen ließen, kam einer sportlichen Bankrotterklärung gleich.

Minus von 40 Millionen Euro in der 2. Liga

Zuletzt stärkten Sportchef Keller und die ebenfalls in der Kritik stehende Klubspitze um Präsident Werner Wolf sich gegenseitig den Rücken. Eine spürbare Streitkultur würde dem FC allerdings gerade in den aktuell sehr herausfordernden Zeiten guttun.

Aufgrund der deutlich geringeren Einnahmen bei den TV-Geldern und beim Sponsoring muss der Klub in der 2. Liga mit einem Minus von rund 40 Millionen Euro kalkulieren. Hinzu kommt die Transfersperre, durch die den Kölnern bei der Verpflichtung neuer Spieler bis Januar 2025 die Hände gebunden sind.

Der erste Bundesliga-Meister steigt zum siebten Mal aus der Bundesliga ab und wird in der Ewigen Tabelle durchgereicht. Zeit für den subjektiven Gefühlsausbruch eines Effzeh-Fans.

Wichtiges Signal von Routinier Uth

Dieser Fall ist nur eingetreten. Und wer gesehen hat, wie sang- und klanglos sich die Kölner ihrem Schicksal am letzten Spieltag ergaben und schon bei Halbzeit hoffnungslos 0:3 zurücklagen, der ahnt, dass die Chancen von Cheftrainer Timo Schultz auf eine Weiterbeschäftigung auch im Unterhaus am Samstag nicht gestiegen sind.

Köln lädt zum Toreschießen ein

"Für die erste Halbzeit habe ich keine Worte, gefühlt hatten alle Spieler Bleiwesten an. Wenn du so auftrittst und zum Toreschießen einlädst, verlierst du zu Recht – und steigst zu Recht ab", kommentierte Sportboss Keller konsterniert. Und Angreifer Uth seufzte: "Ich weiß nicht, ob wir in der ersten Halbzeit überhaupt einen Zweikampf geführt haben."