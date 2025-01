125-Jahr-Feier des DFB: Der Star ist der Trainer

Begleitet von DFB-Sportdirektor Rudi Völler und DFB-Assistenztrainer Benjamin Glück stieg der Mann des Abends aus einer schwarzen Limousine und huschte zunächst wortlos an den Kameras und Mikrofonen vorbei in die Leipziger Kongresshalle. In der Messestadt wurde einst der DFB gegründet und Nagelsmann erwarb sich hier bei RB Leipzig mit dem Einzug ins Champions-League-Halbfinale im Jahr 2020 erste größere Meriten.