1860 München: Investor Ismaik vor Abschied - wie geht es weiter?

Am 1. Mai fand in München die Trauerfeier für Werner Lorant statt, den früheren Kulttrainer des TSV 1860 . In den zahlreichen Rückblicken auf sein Leben blitzte in den letzten Tagen auch immer wieder die ruhmreiche Vergangenheit der Löwen auf. Das ist in diesem Fall mehr als nur Nostalgie. Denn die erfolgreichste Saison der 60er unter Lorant war zugleich ein Kipppunkt in der Geschichte des Klubs.