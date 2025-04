Der 1. FC Kaiserslautern hat nach dem Trainerwechsel zurück in die Spur gefunden und den Aufstieg wieder greifbar gemacht. Mit einem 2:1 (1:0)-Sieg gegen den FC Schalke 04 ist das Team des neuen Trainers Torsten Lieberknecht wieder auf einen Punkt an den Relegationsplatz drei herangerückt, auch dank der Patzer der Konkurrenz. Damit beendeten die Lauterer auch einen Negativlauf von drei Niederlagen in Serie. Schalke dagegen hat den Klassenerhalt immer noch nicht sicher.