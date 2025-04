Hamburgs Jean-Luc Dompé in Aktion beim Spiel gegen Schalke 04.

Spitzenreiter Hamburger SV hat durch ein 2:2 (2:1) im Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga beim FC Schalke die Absicherung der Tabellenführung verpasst. Der Verfolger 1. FC Köln kann am Sonntag mit einem Sieg gegen Preußen Münster vorbeiziehen. Hamburgs Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt fünf Punkte - am Sonntag könnte der 1. FC Magdeburg mit einem Sieg auf Rang drei springen und den Rückstand auf den HSV auf vier Zähler verkürzen.

Kenan Karaman vom FC Schalke 04 bekommt bereits in der 3. Minute die Rote Karte.

Schalkes Karaman: Rot nach 70 Spielsekunden

Die Hamburger profitierten zu wenig von einem frühen Platzverweis für den Schalker Kenan Karaman. Der Angreifer hatte nach 70 Sekunden bei einer überharten Grätsche den Knöchel von Jonas Meffert getroffen. Weil Schiedsrichter Harm Osmers den Videobeweis benötigte, verwies er Karaman in der 3. Minute des Feldes. Dennoch brachte Ron Schallenberg die Schalker in Unterzahl mit 1:0 in Führung (15. Minute).