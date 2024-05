Zweite Bundesliga: Rostock steigt ab, Wehen in Relegation

Nach einem unwürdigen Saisonfinale mit Fan-Krawallen muss Hansa Rostock den bitteren Gang in die 3. Fußball-Liga antreten. Am letzten Zweitliga-Spieltag verlor das Team von Trainer Mersad Selimbegovic gegen den SC Paderborn 1:2 (0:0) und verpasste so den erhofften Sprung auf Relegationsrang 16.