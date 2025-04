Fußball: Baumann wird Sportvorstand bei Zweitligist Schalke

Große Erfahrung, klarer Auftrag: Mit Frank Baumann an der sportlichen Spitze will der FC Schalke 04 aufsteigen und wieder fester Bestandteil der Bundesliga werden. Die Verpflichtung des 49 Jahre alten ehemaligen Nationalspielers gab der Zweitligist nun auch offiziell bekannt. Der langjährige Profi und Funktionär von Werder Bremen hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Sein neuer Job startet am 1. Juni.