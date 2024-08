HSV gegen Hertha : Die Wucht der Tradition

von Ralf Lorenzen 10.08.2024 | 07:22 |

Die Dichte an Traditionsklubs in der 2. Liga ist so hoch, dass der Spielplan jede Woche absolute Highlights bietet. Der HSV empfängt nach dem Sieg beim 1. FC Köln nun Hertha BSC.