Sieben lange Zweitliga-Jahre hat es gedauert, jetzt hat die Leidenszeit ein Ende: Der Hamburger SV ist zurück in der Fußball-Bundesliga. Der einstige "Dino" hat den Aufstieg am 33. Spieltag mit einem furiosen 6:1-Heimsieg gegen den SSV Ulm klargemacht. Die Ulmer hingegen müssen nach nur einer Saison wieder den bitteren Gang in die 3. Liga antreten.