Zum siebten Mal in Folge versucht der Hamburger SV in dieser Saison, in die 1. Bundesliga zurückzukehren. Dass der Klub bei dem Unterfangen jedes Mal nur knapp gescheitert ist, tröstet die Anhänger nicht, sondern verleitet eher zum Galgenhumor: "Sensation: Jetzt ist sogar San Marino vor dem HSV aufgestiegen", titelte das Hamburger Abendblatt vor ein paar Tagen, als der Zwergstaat den Sprung in die C-Liga der Nations League geschafft hatte.