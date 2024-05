Nach verpasstem Aufstieg: Kuntz beerbt Boldt beim HSV

Sportvorstand Boldt stand seit einiger Zeit in der Kritik. In der gerade beendeten Saison hatte der Vereinls Tabellenvierter zum sechsten Mal den Aufstieg in die Bundesliga verpasst. Unter die Regie von Boldt fielen fünf vergebliche Versuche. Er kam 2019 zum HSV und hat noch einen Vertrag bis 2025.