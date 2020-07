Klubchef Holger Sanwald spürte die Zweifel des Neuzugangs und gab ihm zwei Tage, um in sich zu gehen. Was genau Schnatterer am darauffolgenden Montag dazu sagte, ist nicht überliefert. So etwas wie "packen wir es an" soll es gewesen sein.



Mittlerweile liegt mehr als ein Jahrzehnt zwischen dem Zweifel-Wochenende und der Chance, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ins Fußball-Oberhaus aufzusteigen.