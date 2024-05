Comeback nach 33 Jahren: Preußen Münster wieder zweitklassig

Preußen Münster ist nach 33 Jahren zurück in der 2. Fußball-Bundesliga . Die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann sicherte sich durch ein souveränes 2:0 (2:0) am letzten Spieltag gegen die SpVgg Unterhaching mit 67 Punkten die Vize-Meisterschaft hinter dem SSV Ulm und feierte den Durchmarsch aus der Regionalliga in die Zweitklassigkeit ausgelassen.