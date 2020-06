Wenn am letzten Spieltag nicht noch ein mittleres Fußball-Wunder passiert, wird der VfB Stuttgart Zweitliga-Meister Arminia Bielefeld in die Bundesliga begleiten. Der VfB feierte am 33. Spieltag einen 6:0 (3:0)-Auswärtssieg beim 1. FC Nürnberg und kommt nun auf 58 Punkte und eine Tordifferenz von plus 23. Der 1. FC Heidenheim besiegte den Hamburger SV zuhause mit 2:1 (0:0) und schob sich am HSV vorbei. Heidenheim hat 55 Punkte und eine Tordifferenz von plus 12, Hamburg kommt auf 54 Zähler und plus 20 Tore.