3. Liga: Dresden und Bielefeld zurück in der 2. Liga

Aufstieg trotz Niederlage hier, Aufstieg auf dem Sofa dort: Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld kehren in die 2. Fußball-Bundesliga zurück. Sachsen und Ostwestfalen profitierten von Patzern der Konkurrenz und können am letzten Spieltag der 3. Liga nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze verdrängt werden. So konnte sich Dresden (67 Punkte) ein 0:1 in Dresden leisten, Bielefeld (66) ist erst am Sonntag in Unterhaching im Einsatz.