Es war kein fairer Wettbewerb. Wer nicht trainieren darf, so wie andere, kann sich auch nicht messen mit den anderen. So einfach ist das im Sport. Und das gilt übrigens auch für den Tabellenletzten. Auch Jena muß die Chance haben, sich in gleicher Weise auf das nächste Punktspiel vorzubreiten, wie der Rest, sonst wird der gesamte Wettbewerb sinnlos.