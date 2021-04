Es lief gut für den jungen Schalker Torwart an diesem 17. April 1971. Kurz vor Spielbeginn hatte er erfahren, dass er für den verletzten Stammtorwart Norbert Nigbur auflaufen sollte. Dann gaben ihm seine Vorderleute auch noch jede Menge Gelegenheit, sich so auszuzeichnen, so dass er im "Kicker" die Note 1 erhalten würde. Erst in der 82. Minute gelang es dem Bielefelder Gerd Roggensack, ihn zum 1:0-Sieg der Gäste zu überwinden.